Caos nel Lazio | incidente sulla Roma-Napoli e sciopero blocca i mezzi

Nel Lazio si sono verificati disagi a causa di un incidente sulla linea tra Roma e Napoli, che ha causato rallentamenti e disservizi. Contestualmente, uno sciopero ha interessato i mezzi di trasporto pubblico, bloccando molte corse e creando difficoltà per gli utenti. Le autorità hanno consigliato alcune uscite alternative tra Ceprano e Frosinone per evitare l'imbuto stradale. Lo sciopero ha riguardato anche i treni regionali, con alcune fasce di garanzia rispettate e altre sospese.

? Punti chiave Quali uscite scegliere per evitare l'imbuto tra Ceprano e Frosinone?. Come influirà lo sciopero sulle fasce di garanzia dei treni regionali?. Dove si concentreranno i blocchi sulla rete Atac oggi?. Perché l'incidente sulla Roma-Napoli sta saturando le vie urbane?.? In Breve Code di 8 km tra Ceprano e Frosinone per incidente al km 626.. Rallentamenti su Raccordo Casilina-Ardeatina, Tangenziale Est e via Laurentina.. Sciopero Atac con fasce di garanzia dalle 6 alle 17 e dalle 20.. Treni regionali Trenitalia garantiti solo tra le 6-9 e le 18-21.. Lunedì 18 maggio 2026, un grave incidente al chilometro 626 della direttrice Roma Napoli blocca il traffico con otto chilometri di coda tra Ceprano e Frosinone in direzione capitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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