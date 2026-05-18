Cannes James Gray cerca Scarlett Johansson | la star non risponde
A Cannes, il regista James Gray ha cercato di contattare l'attrice Scarlett Johansson senza ottenere risposta. Durante la proiezione del suo film, la star non ha risposto alle chiamate del regista, che attendeva un suo coinvolgimento. Durante l'ovazione del pubblico, Gray ha mantenuto un atteggiamento tranquillo, senza manifestare reazioni evidenti. La scena ha attirato l'attenzione di chi seguiva l'evento, sollevando domande sulla relazione tra i due e le ragioni del silenzio dell'attrice.
? Punti chiave Perché Scarlett Johansson non ha risposto alla chiamata di James Gray?. Come ha reagito il regista al silenzio della star durante l'ovazione?. Chi sono i due protagonisti che hanno sostituito la Johansson a Cannes?. Quali critiche hanno diviso gli esperti dopo la proiezione di Paper Tiger?.? In Breve Miles Teller e Adam Driver presenti al red carpet di Cannes. Trama ambientata nella New York del 1986 tra due fratelli. Distribuzione statunitense affidata alla società Neon per la corsa agli Oscar. Johansson impegnata nelle riprese del reboot de L'Esorcista. Il regista James Gray ha ricevuto sette minuti di applausi ininterrotti al Grand Théâtre Lumière di Cannes sabato sera, dopo la proiezione del suo nuovo film Paper Tiger. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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