Cannes James Gray cerca Scarlett Johansson | la star non risponde

A Cannes, il regista James Gray ha cercato di contattare l'attrice Scarlett Johansson senza ottenere risposta. Durante la proiezione del suo film, la star non ha risposto alle chiamate del regista, che attendeva un suo coinvolgimento. Durante l'ovazione del pubblico, Gray ha mantenuto un atteggiamento tranquillo, senza manifestare reazioni evidenti. La scena ha attirato l'attenzione di chi seguiva l'evento, sollevando domande sulla relazione tra i due e le ragioni del silenzio dell'attrice.

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