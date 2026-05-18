Cannes Chiara Ferragni torna sulla Croisette in grande stile dopo 5 anni
Chiara Ferragni è tornata sulla Croisette dopo cinque anni e ha partecipato alla proiezione del film 'Garance', che è in concorso al Festival di Cannes. L’imprenditrice digitale ha sfilato sul red carpet insieme ad altri partecipanti, indossando un abito elegante. La presenza di Ferragni al festival è stata confermata attraverso immagini e notizie ufficiali, e si è trattato di un evento pubblico con numerosi fotografi e giornalisti presenti. La partecipazione si è svolta nell’ambito del festival cinematografico più noto al mondo.
(Adnkronos) – Chiara Ferragni è tornata sulla Croisette. L’imprenditrice digitale ha sfilato sul red carpet di 'Garance', film in Concorso al Festival di Cannes scritto e diretto da Jeanne Herry e interpretato da Adèle Exarchopoulos. Per l’occasione ha scelto un abito d’archivio Roberto Cavalli by Fausto Puglisi: un modello verde scuro, aderente, con spalline sottili. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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#ChiaraFerragni è tornata al Festival di Cannes con un abito floreale Roberto Cavalli ricamato a mano. L’imprenditrice digitale ha sfilato sul red carpet di Garance dopo cinque anni di assenza dalla Croisette. x.com
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