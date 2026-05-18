Cannes Chiara Ferragni torna sulla Croisette in grande stile dopo 5 anni

Chiara Ferragni è tornata sulla Croisette dopo cinque anni e ha partecipato alla proiezione del film 'Garance', che è in concorso al Festival di Cannes. L’imprenditrice digitale ha sfilato sul red carpet insieme ad altri partecipanti, indossando un abito elegante. La presenza di Ferragni al festival è stata confermata attraverso immagini e notizie ufficiali, e si è trattato di un evento pubblico con numerosi fotografi e giornalisti presenti. La partecipazione si è svolta nell’ambito del festival cinematografico più noto al mondo.

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