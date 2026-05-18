Cannes Barbra Streisand riceve la Palma d’Oro | non sarà presente

Durante il festival di Cannes, si è saputo che l'attrice e cantante avrebbe ricevuto la Palma d’Oro, ma ha deciso di non partecipare all’evento. La motivazione ufficiale riguarda un problema di salute che le ha impedito di viaggiare. La direzione del festival ha preso atto della sua assenza e non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sul motivo del forfait. La cerimonia di premiazione si è svolta senza la presenza dell’artista, che era attesa come ospite d’onore.

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? Punti chiave Quale problema di salute ha costretto l'attrice a rinunciare al viaggio?. Come ha reagito la direzione del festival alla notizia del forfait?. Chi sono gli altri grandi nomi premiati durante questa edizione?. Perché il premio alla Streisand è considerato un atto così simbolico?.? In Breve Consegna della Palma d'Oro prevista per il 23 maggio alla chiusura del festival.. Assenza dovuta a convalescenza per infortunio al ginocchio secondo indicazioni dei medici.. Thierry Frémaux e Iris Knobloch confermano l'omaggio nonostante il forfait dell'artista.. Premiazioni onorarie previste anche per Peter Jackson e John Travolta durante la kermesse. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cannes, Barbra Streisand riceve la Palma d’Oro: non sarà presente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cannes: Barbra Streisand riceve la Palma d’oro alla carrieraLa leggenda Barbra Streisand riceverà la Palma d’oro alla carriera al prossimo Festival di Cannes, in una cerimonia prevista per il 23 maggio. Leggi anche: Festival di Cannes 2026: Barbra Streisand riceve la Palma d’Oro alla carriera Barbra Streisand non partecipa al Festival di Cannes per problemi di salute(ANSA) - CANNES, 17 MAG - La star americana Barbra Streisand è stata costretta ad annullare il suo viaggio a Cannes per ricevere la Palma d'Oro onoraria a causa di problemi di salute, come annunciato ... tuttosport.com Cannes, Barbra Streisand non ritirerà la Palma d'Oro onoraria a causa di un infortunioLeggi su Sky TG24 l'articolo Cannes, Barbra Streisand non ritirerà la Palma d'Oro onoraria a causa di un infortunio ... tg24.sky.it