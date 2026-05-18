Cannes 2026 APA e ANICA presentano la nuova edizione del Mercato Internazionale Audiovisivo

Domenica 17 maggio, presso l’Italian Pavilion a Cannes, è stata annunciata la dodicesima edizione del Mercato Internazionale Audiovisivo, organizzato da APA e ANICA. L’evento si svolgerà in concomitanza con il festival cinematografico e coinvolgerà professionisti del settore provenienti da vari paesi. La presentazione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle due associazioni e ha illustrato le novità previste per questa edizione, tra cui aree dedicate a incontri B2B e opportunità di networking.

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Domenica 17 maggio, presso l’Italian Pavilion a Cannes, è stata presentata la dodicesima edizione del MIA Mercato Internazionale Audiovisivo, promosso da ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali), presieduta da Alessandro Usai, e da APA (Associazione Produttori Audiovisivi), presieduta da Chiara Sbarigia, e con la direzione di Gaia Tridente. Il MIA si svolgerà a Roma dal 19 al 23 ottobre 2026. Grandi le novità in programma per questa dodicesima edizione. Il MIA inaugura una nuova fase di sviluppo, segnando un importante passaggio evolutivo che ne ridefinisce il profilo editoriale, internazionale e istituzionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cannes 2026, APA e ANICA presentano la nuova edizione del Mercato Internazionale Audiovisivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CANNES 2026 - Full Official Selection - Competition! Sullo stesso argomento Audiovisivo, Apa-Anica: Chimenz nominato strategic consultant edizione 2026 MiaAlessandro Usai, presidente di Anica (Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e digitali), e Chiara Sbarigia, presidente di Apa... MIA 2026: presentata a Cannes la nuova edizioneDomenica 17 maggio, presso l’Italian Pavilion a Cannes, è stata presentata la dodicesima edizione del MIA | Mercato Internazionale Audiovisivo,... MIA 2026, la dodicesima edizione del Mercato Internazionale Audiovisivo presentata a Cannes: tutte le novità in programmaDomenica 17 maggio, presso l’Italian Pavilion a Cannes, è stata presentata la dodicesima edizione del MIA | Mercato Internazionale ... msn.com Cannes, Apa e Anica presentano la dodicesima edizione del MiaCannes, 18 mag. (askanews) – Presentata ieri, presso l’Italian Pavilion a Cannes, la dodicesima ... msn.com