Canicattì senz' acqua il presidente del Consiglio | Il sistema è collassato venga rivalutata la permanenza dei vertici Aica

A Canicattì, la carenza di acqua ha portato a una forte protesta da parte delle autorità comunali. Il presidente del Consiglio Comunale ha scritto una nota ufficiale rivolta ai vertici regionali e al prefetto, evidenziando che il sistema di approvvigionamento idrico si trova in stato di collasso. La situazione di difficoltà si protrae da mesi, ma recentemente è diventata più evidente, spingendo il rappresentante locale a chiedere una rivalutazione della gestione degli attuali responsabili di Aica.

La pazienza di Canicattì è finita. Quella che per mesi è stata una crisi latente è esplosa in una vibrante nota di protesta firmata dal presidente del Consiglio Comunale, Mimmo Licata, indirizzata ai vertici della Regione e al prefetto. Le parole sono pietre che pesano sulla gestione di Aica e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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