Cane ingerisce un’esca e si sente male | scatta l’allerta in paese

Un cane ha ingerito un’esca trovata ai piedi di un albero lungo il marciapiede di via delle Polentine, nel paese, e ha mostrato segni di malessere. La Polizia locale è intervenuta dopo la segnalazione di un residente. Sono state trovate esche sospette nello stesso punto, che hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine. Non sono stati riferiti dettagli su eventuali altre persone coinvolte o sulle conseguenze per l’animale. La situazione è sotto controllo mentre proseguono le verifiche.

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Esche sospette ai piedi di un albero lungo il marciapiede di via Delle Polentine: sono state scovate dalla Polizia locale dopo la segnalazione di un cittadino a Gavardo. Il suo cane, durante la passeggiata mattutina, aveva ingerito un boccone e poco dopo si era sentito male. Fortunatamente. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CEO divorces wife over cheating misunderstanding, regrets it after amnesia makes her naive Sullo stesso argomento Incidente stradale, si sente male al volante e si schianta: gravissimaUna donna di 82 anni è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele di Milano dopo essere rimasta coinvolta in un... Prendere cura di un cane molto reattivo al guinzaglio - ho bisogno di aiuto! reddit