Campobasso | la scuola agraria apre al mercato delle eccellenze
A Campobasso, la scuola agraria ha avviato nuove iniziative legate alla valorizzazione delle eccellenze del territorio e alla gestione diretta del mercato. Gli studenti si preparano a interagire con il mercato delle eccellenze, mentre la classe 1A collabora a un progetto specifico che affronta il tema della violenza, coinvolgendo anche altre realtà scolastiche e associazioni locali. Questi interventi puntano a integrare le attività didattiche con progetti pratici e di sensibilizzazione.
? Punti chiave Come faranno gli studenti a gestire direttamente il mercato delle eccellenze?. Chi collaborerà con la classe 1A per il progetto contro la violenza?. Cosa presenterà la Fondazione Sommelier insieme all'alunno premiato?. Come si trasformeranno i laboratori in opportunità di lavoro per i giovani?.? In Breve Evento previsto per martedì 19 maggio 2026 presso l'indirizzo agrario IIS Pertini-Montini-Cuoco.. Classe 1A presenta progetto contro la violenza femminile con il rapper Ivan Stray.. Fondazione Italiana Sommelier presenta la nuova Carta degli Oli del Molise durante l'evento.. Studenti delle classi quinte coordinano laboratori didattici e stand delle aziende locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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