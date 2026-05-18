Campobasso | la scuola agraria apre al mercato delle eccellenze

A Campobasso, la scuola agraria ha avviato nuove iniziative legate alla valorizzazione delle eccellenze del territorio e alla gestione diretta del mercato. Gli studenti si preparano a interagire con il mercato delle eccellenze, mentre la classe 1A collabora a un progetto specifico che affronta il tema della violenza, coinvolgendo anche altre realtà scolastiche e associazioni locali. Questi interventi puntano a integrare le attività didattiche con progetti pratici e di sensibilizzazione.

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