Campobasso | 6 giorni di screening e prevenzione per la città

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Campobasso sono stati programmati sei giorni di screening e attività di prevenzione rivolti ai cittadini, con l’obiettivo di offrire servizi gratuiti legati a diverse patologie. Le iniziative si svolgeranno in vari punti della città e sono state organizzate in concomitanza con le celebrazioni del Corpus Domini. Durante questo periodo, saranno disponibili test e controlli medici senza costi per i partecipanti, puntando a sensibilizzare sulla salute pubblica e favorire l’accesso alle prestazioni sanitarie.

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? Punti chiave Quali screening gratuiti saranno disponibili per i cittadini di Campobasso?. Come si collegano queste attività alle celebrazioni del Corpus Domini?. Chi sono le istituzioni e le associazioni che gestiscono l'iniziativa?. Dove e quando verranno annunciati i luoghi degli appuntamenti medici?.? In Breve Conferenza stampa dettagli programma martedì 19 maggio ore 10:30 a Palazzo San Giorgio.. Collaborazione tra Comune, Regione Molise, ASReM, OMCeO e varie associazioni locali.. Attività previste dal 25 al 30 maggio prima delle celebrazioni del Corpus Domini.. Coinvolgimento di medici, scuole e realtà sociali per screening e incontri informativi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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