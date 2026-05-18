CAMPIONI D’EUROPA

Nel match valido per il campionato europeo, la squadra di casa ha perso contro la squadra di Zawiercie con un punteggio di tre set a zero. I parziali sono stati 29-27, 25-18 e 25-15. Tra i giocatori più presenti in campo, Ben Tara ha segnato 24 punti, seguito da Plotnytskyi con 12 e Russo con 10. Gli altri marcatori sono stati Semeniuk con 8, Loser con 5, Giannelli con 3 e alcuni giocatori sono stati sostituiti durante la partita.

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SIR 3 ZAWIERCIE 0 (29-27, 25-18, 25-15): Ben Tara 24, Plotnytskyi 12, Russo 10, Semeniuk 8, Loser 5, Giannelli 3, Colaci (L1), Dzavoronok, Ishikawa, Gaggini (L2). N.E. – Crosato, Solé, Argilagos, Cvanciger. All. Angelo Lorenzetti e Massimiliano Giaccardi. ZAWIERCIE: Bieniek 9, Boladz 8, Russell 8, Kwolek 6, Gladyr 2, Tavares Rodrigues 1, Popiwczak (L1), Ensing 4, Nowosielski, Czerwinski. N.E. – Markiewicz, Laba, Zniszczol, Ogorek (L2). All. Michal Winiarski e Pawel Rusek. Arbitri: Sinisa Ovuka (BIH) e Konstantin Yovchev (BUL). SICOMA (b.s. 16, v. 4, muri 7, errori 6). ALURON (b.s. 9, v. 4, muri 3, errori 8). Un’altra notte da leggenda, un’altra pagina scolpita nell’eternità della pallavolo europea. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - CAMPIONI D’EUROPA ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MARTA ZENONI & ITALIA CAMPIONI D'EUROPA di Staffetta a Lagoa il 14/12/2025 Sullo stesso argomento Leggi anche: Campioni d’Europa frustrati da 10 uomini Tchoukball. Ferraresi vice campioni d’Europa. Tanti applausi in UngheriaDal 13 al 15 marzo si è tenuta a Lake Velence (Ungheria) la European Silver Cup 2026, con 12 squadre provenienti da tutta Europa. Perugia sul trono d’Europa! Giannelli e compagni alzano la Champions League di volley, Campioni di tutto - x.com Perugia sul trono d’Europa! Giannelli e compagni alzano la Champions League di volley, Campioni di tuttoPerugia ha vinto la Champions League 2026 di volley maschile, dominando in lungo e in largo la Final Four andata in scena alla Inalpi Arena di Torino: ... oasport.it Direttta | Perugia Zawierce (risultato finale 3-0): umbri campioni d’Europa!!! (oggi 17 maggio 2026)Diretta Perugia Zawierce streaming video tv: la Sir Safety cerca la seconda Champions League consecutiva al Palasport Olimpico di Torino. ilsussidiario.net CAMPIONI INDISCUSSI D'ITALIA! L'Inter è la tua campione di Coppa Italia 2025-26!! reddit