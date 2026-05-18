Cammino diritti e inclusione | San Giustino racconta un’altra idea di partecipazione

Domenica 17 maggio si è svolta una giornata dedicata al Festival dei Cammini di Francesco 2026 a San Giustino. L’evento ha coinvolto numerosi partecipanti che hanno percorso un itinerario a piedi attraverso il centro storico del paese. La manifestazione ha visto la presenza di rappresentanti delle istituzioni locali e di associazioni impegnate in progetti di inclusione e tutela dei diritti. La manifestazione ha avuto come obiettivo promuovere la partecipazione attiva e la valorizzazione del patrimonio culturale e sociale della zona.

Arezzo, 18 maggio 2026 – Il Festival dei Cammini di Francesco 2026 ha vissuto domenica 17 maggio una tappa particolarmente significativa a San Giustino, unico appuntamento del quinto fine settimana della manifestazione, dove si è svolta una giornata particolarmente densa di eventi e interamente dedicata al tema dell’accessibilità. Il programma si è aperto con la camminata “Tra tabacco e contrabbandieri”, organizzata in collaborazione con il Circolo degli Esploratori. Per la prima volta dalla nascita del Festival, la manifestazione ha proposto una camminata accessibile, pensata per sensibilizzare la comunità e garantire la partecipazione anche di persone con disabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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