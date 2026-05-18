Calendario Europei tiro con l’arco 2026 | orari programma tv streaming

Gli Europei di tiro con l’arco 2026 si svolgeranno dal 19 al 24 maggio ad Antalya, in Turchia. La manifestazione si terrà sulle linee di tiro della città, che sta diventando un punto di riferimento per questa disciplina. Le gare verranno trasmesse in diretta streaming e su canali televisivi dedicati. Il programma prevede varie competizioni, con orari specifici, per le diverse categorie e discipline del tiro con l’arco.

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Il momento tanto atteso è arrivato. Gli Europei 2026 di tiro con l’arco stanno per partire: dal 19 al 24 maggio via all’azione sulle linee di tiro turche di una delle città che sta diventando riferimento internazionale per la disciplina, ossia Antalya. In palio titoli e medaglie, tanto per l’arco ricurvo quanto per il compound, f ra contest individuali, a squadre e in Mixed Team, con l’Italia presente che proverà a giocare un ruolo da mina vagante con i suoi portacolori. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio delle sessioni, il palinsesto tv e streaming, di tutte le giornate degli Europei 2026 di tiro con l’arco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Europei tiro con l’arco 2026: orari, programma, tv, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Calendario Europei judo 2026: programma, orari, tv, streamingDa giovedì 16 a domenica 19 aprile si terranno a Tbilisi i Campionati Europei di judo 2026, primo grande evento internazionale della stagione con in... Calendario Europei sollevamento pesi 2026: programma, orari, tv, streamingTutto pronto in vista dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, primo appuntamento di rilievo della stagione internazionale che andrà in... Tiro con l'arco: Agostino Fani vince il campionato europeo su Repubblica CecaIl bibbienese Agostino Fani sale sul gradino più alto dei campionati europei che si sono svolti nella Repubblica Ceca nella settimana di Ferragosto. La notizia è stata data dall'Assessora allo Sport ... lanazione.it Tiro a volo, Europeo di Sporting a Vetralla: 556 atleti da 37 PaesiAl via la 59ª edizione della rassegna continentale. In gara anche la squadra azzurra guidata dal ct Spada. Al via l’Europeo di Sporting Si è aperto ufficialment ... sportface.it