calderara torna il bilancio partecipativo

A Calderara di Reno si apre la possibilità di partecipare al Bilancio partecipativo 2026, con una scadenza fissata al 14 giugno per la presentazione delle proposte. I cittadini interessati possono proporre idee e progetti che verranno valutati per essere inseriti nel processo decisionale del Comune. Questa iniziativa permette ai residenti di contribuire direttamente alla pianificazione delle risorse pubbliche. La campagna di partecipazione riguarda tutte le aree di interesse della comunità locale.

C’è tempo fino al 14 giugno per presentare i progetti inerenti al bilancio partecipativo 2026 del Comune di Calderara di Reno. Sta per partire infatti la quinta edizione del ‘Bilancio partecipativo del Comune di Calderara’ aperto a cittadini, associazioni, operatori commerciali, imprese, parrocchia, scuola. E si tratta – sottolinea l’amministrazione comunale – di un importante strumento a disposizione del cittadino; un’opportunità sia per il singolo di lavorare attivamente per la comunità, che per il Comune di migliorarsi grazie a proposte e progetti condivisi. Per quest’anno il tema intorno al quale ruota il progetto è ‘ Spazi civici e volontariato contro la povertà educativa e per il benessere sociale e psicologico dei più giovani’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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