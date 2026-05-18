Calciomercato Napoli tutti i nomi dei possibili sostituti di Conte in caso di addio

Dopo la partita tra Pisa e Napoli, le dichiarazioni di Antonio Conte non hanno chiarito se continuerà sulla panchina partenopea. La questione del futuro dell'allenatore resta aperta, e sono circolati diversi nomi come possibili sostituti in caso di sua partenza. Il club non ha ancora comunicato ufficialmente decisioni definitive, mentre i tifosi e gli addetti ai lavori seguono con attenzione gli sviluppi legati a questa situazione. La posizione di Conte rimane al centro dell'attenzione, senza conferme ufficiali.

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