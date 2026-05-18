Calciomercato Inter LIVE | si torna alla carica per Jones occhi su Falcone
Sul calciomercato dell'Inter si susseguono aggiornamenti in tempo reale, con attenzione rivolta a nuove trattative e incontri recenti. La società nerazzurra ha manifestato interesse per alcuni calciatori, tentando di portare avanti alcune operazioni di mercato. Tra le notizie più recenti ci sono le trattative per un difensore e un portiere, con incontri avvenuti nelle ultime ore tra il club e gli agenti degli atleti. Al momento, non ci sono annunci ufficiali riguardo a eventuali affari conclusi.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – LUNEDI’ 18 MAGGIO Falcone obiettivo Inter: può fare il secondo di Martinez? I nerazzurri valutano. 🔗 Leggi su Internews24.com
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