Calciomercato Inter LIVE | si torna alla carica per Jones occhi su Falcone

Sul calciomercato dell'Inter si susseguono aggiornamenti in tempo reale, con attenzione rivolta a nuove trattative e incontri recenti. La società nerazzurra ha manifestato interesse per alcuni calciatori, tentando di portare avanti alcune operazioni di mercato. Tra le notizie più recenti ci sono le trattative per un difensore e un portiere, con incontri avvenuti nelle ultime ore tra il club e gli agenti degli atleti. Al momento, non ci sono annunci ufficiali riguardo a eventuali affari conclusi.

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