Nell’impianto della Covetta della San Marco Avenza si è disputata la quinta edizione della Coppa Barsanti 2026 di calcio. La competizione ha visto protagonisti diversi team che si sono sfidati nel corso della manifestazione. Durante la giornata, si è distinta in modo particolare la prestazione di un giocatore, che ha messo a segno una doppietta decisiva. La manifestazione ha coinvolto squadre con diversi risultati e si è conclusa con la premiazione delle vincitrici.

All’impianto della Covetta della San Marco Avenza si è tenuta la Coppa Barsanti 2026 di calcio giunta alla 5ª edizione. Un doppio torneo con 4 squadre del biennio e 4 del triennio. Per il triennio hanno partecipato l’ istituto Barsanti, con due squadre, l’ istituto Salvetti e il Fiorillo. Al termine ha vinto il Salvetti che, nella finale, ha superato di stretta misura (2-1) la squadra blu del Barsanti. Terza l’altra squadra del Barsanti (gialla) che ha sconfitto 1-0 il Fiorillo al termine di un incontro vivace e combattuto. Il Salvetti ha vinto anche il del biennio superando rispettivamente Barsanti e Fiorillo. Impeccabile l’organizzazione da parte del dipartimento di scienze motorie nella figura del suo referente Maurizio Fatticcioni, coadiuvato dai colleghi Cecchieri, Marchini e Verrengia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio: CON BIENNIO E TRIENNIO. Alla Covetta la 5ª Coppa Barsanti. Fantastica doppietta del Salvetti

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