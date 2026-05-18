Calcio a 5 Under 12 | il Gs Riva Ligure trionfa a Badalucco

Nel torneo di calcio a 5 under 12, la squadra del Gs Riva Ligure ha conquistato la vittoria finale a Badalucco. Nella semifinale contro il Badalucco 2009, la formazione ha ottenuto la qualificazione. La squadra ha battuto la Caramagna in una partita decisa da alcune azioni chiave. I dettagli delle strategie adottate e delle modalità di gioco sono stati al centro delle analisi post-partita. La competizione ha visto diverse sfide tra le squadre partecipanti, con il Gs Riva Ligure che ha prevalso in finale.

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? Domande chiave Come hanno superato la semifinale contro il Badalucco 2009?. Quale segreto tattico ha permesso la vittoria sulla Caramagna?. Chi sono i genitori che hanno sostenuto il gruppo?. Dove si giocheranno le fasi nazionali a metà giugno?.? In Breve Allenatori Giampaolo Minasso e Lorenzo Izetta guidano la squadra al successo.. Semifinale vinta contro Asd Badalucco 2009 prima del trionfo finale.. Fasi nazionali in Basilicata tra il 10 e il 14 giugno.. Torneo disputato nel territorio di Nova Siri e Policoro in Basilicata.. Il Gs Riva Ligure Asd ha conquistato il titolo di Campione Regionale Under 12 di calcio a 5 domenica 17 maggio sul campo di Badalucco, battendo in finale l’Asd Caramagna Fc dopo una prestazione di grande carattere. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calcio a 5 Under 12: il Gs Riva Ligure trionfa a Badalucco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Riva Ligure: addio a Vecchiè, 56 anniLa comunità di Riva Ligure si prepara a salutare Antonio Vecchiè, uomo di 56 anni che ha trovato la sua fine all’Hospice Borea di Sanremo. Riva Ligure piange Sandro Marangon: addio a un pilastro della comunitàIl tessuto sociale di Riva Ligure si scopre improvvisamente più fragile dopo la scomparsa di Sandro Marangon, figura storica della ferramenta locale...