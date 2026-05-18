Calcio a 5 | i playoff della Serie A sono stati rinviati a destinarsi Tricolore in sospeso

I playoff della Serie A di calcio a 5 sono stati ufficialmente rinviati senza una nuova data stabilita. La Divisione Calcio a 5 ha comunicato tramite il suo sito ufficiale che l’intera fase finale del campionato è momentaneamente sospesa, senza indicare quando potrà riprendere. La decisione arriva dopo il posticipo già annunciato la settimana precedente, lasciando il titolo di campione in sospeso e creando incertezza sulla conclusione della stagione.

Dopo il posticipo della scorsa settimana, la Divisione Calcio a 5 comunica sul suo sito ufficiale addirittura il “congelamento” dei playoff scudetto a data da destinarsi. Al momento quindi non si sa quando partiranno le serie dei quarti di finale: primo atto verso la strada che porta al tricolore. Questo il comunicato integrale della della Divisione Calcio a 5 “La Divisione Calcio a 5, con riferimento a quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n° 1 del 01.07.2025, n° 33 del 15.09.2025 e n° 1064 del 11.05.2026, preso atto del dispositivo n° 0141 della Corte Federale d’Appello del 14.05.2026, preso atto della volontà espressa della società A.S. 🔗 Leggi su Oasport.it

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