Cagliari lunedì instabile | piogge isolate e vento in aumento

Lunedì a Cagliari si prevede un clima instabile con piogge sparse e vento in intensificazione nel corso del pomeriggio. Le aree più interessate dai rovesci saranno alcune zone centrali e settentrionali della città, dove le precipitazioni potrebbero risultare più persistenti. La visibilità nelle zone colpite dalla pioggia si ridurrà notevolmente, rendendo difficile la circolazione e le attività all'aperto. Il meteo continuerà a mostrare variazioni nel corso della giornata, con condizioni che potrebbero peggiorare nel pomeriggio.

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? Punti chiave Dove colpiranno esattamente i rovesci nel pomeriggio?. Come cambierà la visibilità nelle zone colpite dalla pioggia?. Quando il vento da ovest aumenterà la sua intensità?. Quali zone costiere vedranno il mare calmarsi progressivamente?.? In Breve Piogge deboli al versante occidentale in mattinata e centro-orientale nel pomeriggio.. Vento da Ovest Nord-Ovest in rinforzo moderato durante le ore centrali.. Temperature massime in lieve incremento rispetto ai valori precedenti registrati.. Mare mosso a ovest in progressiva attenuazione durante la giornata.. Cielo coperto e possibili piogge isolate colpiscono il settore occidentale di Cagliari questo lunedì 18 maggio 2026, secondo i dati meteo rilasciati dall’agenzia Arpas Sardegna. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, lunedì instabile: piogge isolate e vento in aumento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ancora piogge durante martedì 20 gennaio Sullo stesso argomento Meteo Italia: settimana instabile tra piogge, vento, sabbia sahariana e calo delle temperatureABBONATI A DAYITALIANEWS Scenario generale: cambio drastico dopo il caldo Dopo giorni caratterizzati da temperature quasi estive, l’Italia sta... Campania, lunedì tra piogge e vento: allerta in alcune province? Punti chiave Dove colpirà il vento forte tra Benevento e Caserta? Come cambierà il meteo a Napoli durante la notte? Quali rischi comporta il mare... Meteo, le previsioni di lunedì 11 maggio 2026La giornata sarà contrassegnata da un tempo instabile al Settentrione e localmente al Centro, sarà soleggiato al Sud e anche più caldo ... dire.it Previsioni meteo del 11 maggio 2026Italia tra nuvolosità variabile, piogge sparse e schiarite: il quadro meteo di lunedì 11 ... msn.com