Il Cagliari si appresta a concludere la stagione di Serie A con 40 punti, raggiungendo la salvezza. La squadra ha annunciato che Pavoletti lascerà il club dopo nove anni, senza specificare le ragioni ufficiali. Nel frattempo, si discute del possibile impatto dell’ingresso di un fondo americano sulla gestione futura del team e sul ruolo di Pisacane, il cui contratto potrebbe essere influenzato dalla nuova proprietà. La situazione rimane aperta, con diversi aspetti ancora da chiarire.

? Domande chiave Come cambierà il futuro di Pisacane con l'arrivo del fondo americano?. Perché Pavoletti ha deciso di salutare il Cagliari dopo nove anni?. Quanto costerà davvero il riscatto di Kilicsoy per la società?. Chi prenderà il comando del club dopo la questione dello stadio?.? In Breve Pavoletti saluta dopo nove anni trascorsi con la maglia rossoblù.. Riscatto Kilicsoy richiede 12 milioni di euro per l'attaccante.. Bando stadio previsto tra giugno e luglio con possibile scalata americana.. Tre successi contro Juventus, Fiorentina e Verona hanno blindato la classifica.. Il Cagliari raggiunge la quota di 40 punti ieri, garantendosi la permanenza in Serie A con una giornata di anticipo rispetto alla fine del campionato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari in Serie A: salvezza blindata a 40 punti e futuro incerto

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