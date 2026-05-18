Caduta nel vuoto su Cima alle Coste | alpinista colpito da detriti

Un alpinista è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da detriti durante una salita su Cima alle Coste. L’incidente si è verificato mentre l’escursionista si trovava su una parete rocciosa, e i detriti sono caduti dal versante superiore. Nonostante fosse assicurato alla cordata, l’alpinista ha subito politraumi che hanno richiesto interventi medici di emergenza. La dinamica precisa dell’incidente sta ancora cercando di essere chiarita dalle autorità competenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

?? Punti chiave Come ha fatto la caduta a causare politraumi così gravi? Cosa ha reso vulnerabile l'alpinista nonostante fosse assicurato alla cordata? Come sono riusciti i soccorritori a intervenire direttamente sulla parete? Perché il Diedro Martini è diventato improvvisamente una zona pericolosa??? In Breve Caduta di 15 metri avvenuta domenica 17 maggio alle ore 11:00. Soccorso effettuato da elicottero con medici e due operatori di Riva del Garda. Ferito trasportato all'ospedale Sant . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caduta nel vuoto su Cima alle Coste: alpinista colpito da detriti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Duo battle explodes Bai Lu & Li Yunrui GO ALL OUT in the mud pit! | Keep Running S14 EP4 ENG SUB Sullo stesso argomento Patagonia, lotta per la vita nel vuoto: l’alpinista salvato dal geloUn alpinista padovano ha vissuto momenti di estremo pericolo sulla parete granitica della Torre Centrale del Paine, in Patagonia cilena, riuscendo a... Leggi anche: Cede un appiglio, ferito alpinista 21enne: stava scalando Cima dei Preti comunicano proprio e per me, che sono nessuno, è stato come cadere nel vuoto l'ascoltare le loro traduzioni, il loro marcare i piedi, i giambi e cercare i miei riferimenti nelle loro digressioni. Il livello è stato davvero altissimo 5/6 x.com Domande sul viaggio nel tempo in corridoi infiniti reddit Precipita nel vuoto su Pizzo Tambò, morto scialpinista 65enne: indagini in corsoMarco Curti, uno scialpinista 65enne ha perso la vita, precipitando durante un’escursione a circa 3000 metri su Pizzo Tambò al confine tra la Valle Spluga (Sondrio) e la Svizzera. Indagini in corso. fanpage.it Il drammatico volo nel vuoto di Debora Silvestri alla Sanremo Women: immagini terribili, è coscienteIl risultato della Sanremo Women, ovvero la celebre corsa in linea femminile di ciclismo è passato in secondo piano dopo la tremenda caduta che ha visto protagonista anche Debora Silvestri. La ... fanpage.it