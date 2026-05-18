Cade in balcone mentre ritira il bucato | salvata dai carabinieri a Marano di Napoli

Una donna è caduta dal balcone mentre stava togliendo il bucato in un'abitazione di Marano di Napoli. È rimasta riversa sul pavimento e ha richiesto aiuto. Il marito si trovava all’interno della casa, indossava gli auricolari e non si è accorto di quanto accaduto. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno prestato soccorso alla donna, che è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

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