Caccia al cristiano in Mozambico E l’Ue taglia gli aiuti alla sicurezza

Nel nord del Mozambico, le forze militari hanno condotto un’operazione ad aprile contro gruppi armati, che da circa dieci anni attaccano le comunità locali. Un contingente militare ruandese è intervenuto, conquistando alcune postazioni dei jihadisti. La lotta contro questi gruppi violenti si svolge in un contesto di sostegno internazionale, ma l’Unione europea ha recentemente deciso di sospendere gli aiuti destinati alla sicurezza nel paese. La presenza dei jihadisti e le risposte delle autorità sono al centro delle cronache locali.

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