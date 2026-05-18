Caccia al cristiano in Mozambico E l’Ue taglia gli aiuti alla sicurezza
Nel nord del Mozambico, le forze militari hanno condotto un’operazione ad aprile contro gruppi armati, che da circa dieci anni attaccano le comunità locali. Un contingente militare ruandese è intervenuto, conquistando alcune postazioni dei jihadisti. La lotta contro questi gruppi violenti si svolge in un contesto di sostegno internazionale, ma l’Unione europea ha recentemente deciso di sospendere gli aiuti destinati alla sicurezza nel paese. La presenza dei jihadisti e le risposte delle autorità sono al centro delle cronache locali.
Nel pomeriggio di giovedì 30 aprile, i jihadisti di Ahlu al-Sunna wa al-Jama’a, gruppo affiliato allo Stato Islamico, hanno assaltato il villaggio di Meza, nel distretto di Ancuabe, nella provincia di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico. I miliziani hanno incendiato la chiesa parrocchiale di São Luís de Monfort, simbolo storico della presenza cattolica nella regione fin dal 1946, insieme alla casa dei padri scolopi e all’asilo della missione. In poche ore l’intero complesso religioso è stato ridotto in macerie. A raccontare quanto accaduto è stata suor Laura Malnati, responsabile delle missionarie comboniane in Mozambico, intervistata da Avvenire. 🔗 Leggi su Laverita.info
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