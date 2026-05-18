Nella giornata di ieri, in centro a Roma, sono stati effettuati dieci arresti in seguito a una serie di furti e scontri con i Carabinieri. Durante le operazioni, le forze dell’ordine hanno sequestrato la refurtiva, che era stata rubata poco prima. I soggetti coinvolti sono stati fermati nel corso di un controllo e successivamente portati in caserma. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie per gestire le contestazioni e garantire la sicurezza pubblica.

? Domande chiave Chi sono i soggetti arrestati durante gli scontri in piazza? Come sono riusciti i carabinieri a recuperare la refurtiva rubata? Dove sono avvenuti i furti più violenti sui mezzi pubblici? Perché è stato necessario l'intervento dell'8° Reggimento Lazio??? In Breve Tre giovani arrestati a piazza Bocca della Verità per furto a turista giapponese. Due cittadini sudamericani fermati in via del Teatro Marcello dopo furto a messicana. Un marocchino arrestato in piazza delle C . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caccia al centro di Roma: 10 arresti tra furti e scontri con i Carabinieri

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