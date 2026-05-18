Burger King firmato protocollo che potrebbe salvare i lavoratori
Un nuovo accordo potrebbe portare a una soluzione per la vertenza che riguarda i 30 dipendenti licenziati da una catena di fast food. La sigla del protocollo si inserisce come possibile passo avanti in un contesto di tensioni tra lavoratori e azienda. La notizia arriva in un momento in cui si cerca di chiarire le modalità di reintegro o risarcimento, con le parti coinvolte che attendono sviluppi concreti nelle prossime settimane.
Si apre uno spiraglio di luce per la vertenza Burger King che ha visto il licenziamento di 30 dipendenti. Dura da sette mesi l'assemblea permanente dei lavoratori cacciati per la chiusura del punto vendita all'interno della stazione di piazza Garibaldi. Nel pomeriggio di oggi, 18 maggio, negli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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