Buon compleanno Anna Melato Alessandra Quattrocchi Silvan…

Oggi si sono celebrati i compleanni di diverse personalità italiane. Tra queste ci sono attrici, artisti e personaggi pubblici che hanno ricevuto auguri da amici e follower sui social media. In particolare, sono stati ricordati i compleanni di un’attrice, un comico, un ex dirigente sportivo, un mago e altri individui noti nel mondo dello spettacolo e dello sport. Le celebrazioni sono state condivise online, con messaggi di auguri e ricordi relativi alle loro carriere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Buon compleanno Alessandra Quattrocchi, Enrico Brignano, Corrado Ferlaino, Mago Silvan, Giuseppe Ayala, Toni Garrani, Anna Melato, Yannick Noah, Paolo Vallesi, Missincat, Matteo dall’Osso, Marco Neethling, Andrea Mei, Emanuele Bellandi. Oggi 18 maggio compiono gli anni: Alessandra Quattrocchi, giornalista; Pietro Musumeci, generale; Corrado Ferlaino (94 anni), imprenditore, ingegnere, dirigente sportivo; Mago Silvan (Aldo Savoldello), illusionista; Lella Golfo, giornalista, politica, imprenditrice; Maurizio Prato, dirigente d’azienda; Massimo Antonelli, regista sceneggiatore; Riccardo Pedrizzi, politico. Inoltre, festeggiano il compleanno:... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Anna Melato, Alessandra Quattrocchi, Silvan… ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Buon compleanno Anna Falchi, Fiorenza Cossotto, Magdi AllamBuon compleanno Magdi Allam, Antonio Calabrò, Fiorenza Cossotto, Jack Nicholson, Mara Maionchi, Mario Deaglio, Rossella Izzo, Simona Izzo, Serena... Buon Compleanno a don Alvaro BardelliLe sue giornate iniziano con le lodi mattutine e la sempre partecipata celebrazione eucaristica nella Cappella della Madonna del Conforto all’interno... Mariangela Melato: il ricordo della sorella Anna/ Le mie amiche erano invidioseAnna Melato, sorella dell’attrice Mariangela, ha voluto dedicare un ricordo a sua sorella durante la trasmissione Di Buon Mattino, in onda su TV2000. La sua vita era il teatro e il rispetto per ... ilsussidiario.net Chi è Anna MelatoLe due sorelle si sono trasferite molto giovani a Roma, nel corso degli anni ’60. Il mondo della canzone d’autore ha appassionato rapidamente Anna Melato, che ha poi iniziato a suonare la chitarra. I ... dilei.it