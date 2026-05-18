BTP in tensione Spread in aumento | la crisi in Iran cancella l’effetto S&P

La settimana nel mercato obbligazionario italiano si apre con un aumento dello spread e dei rendimenti dei BTP, a seguito della crisi internazionale che interessa anche il Medio Oriente. Questo scenario ha portato a una tensione sui titoli di stato, mettendo in discussione l’effetto positivo che aveva avuto la conferma del rating da parte di una agenzia di valutazione internazionale. La situazione ha influenzato direttamente le quotazioni e il sentiment degli investitori nel mercato obbligazionario europeo.

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La settimana si aperta con un leggero aumento dello Spread e con rendimenti dei BTP in progressivo aumento, scontando la crisi internazionale, che ha investito in pieno il mercato obbligazionario, neutralizzando anche la conferma del rating dell’Italia da parte di S&P. Rendimenti obbligazionario in tensione. A livello globale, i rendimenti dei titoli sovrani sono in tensione – dagli USA all’Estremo oriente – scontando l’aumento dell’inflazione in risposta alle tensioni sui prezzi dell’energia. Non fa eccezione il mercato italiano, dove lo Spread BTP-Bund si è attestato a 79 punti base, rispetto ai 77 punti della chiusura dello scorso venerdì, quando il differenziale con il titolo tedesco era già aumentato i 4 punti rispetto alla seduta precedente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - BTP in tensione, Spread in aumento: la crisi in Iran cancella l’effetto S&P ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lo spread Btp-Bund chiude in aumento a 74,1 punti baseLo spread fra Btp e Bund ha concluso la giornata in aumento a 74,1 punti base dai 72 punti della chiusura di venerdì scorso. Spread Btp-Bund a 76 punti base, rendimenti in leggero aumento a 3,77%Nei primi minuti dall’apertura dei mercati obbligazionari il 16 aprile lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è rimasto sostanzialmente stabile a... Spread e rendimento BTP scontano crisi Iran. Annullato effetto rating S&P(Teleborsa) - La settimana si aperta con un leggero aumento dello Spread e con rendimenti dei BTP in progressivo aumento, scontando la crisi internazionale, che ha investito in pieno il mercato obblig ... finanza.repubblica.it BTP in tensione, Spread in aumento: la crisi in Iran cancella l’effetto S&PLo Spread BTP-Bund si è attestato a 79 punti base, in linea con la risalita die rendimenti dei titoli di Stato a livello globale, mentre il rendimento del governativo decennale italiano si è ... quifinanza.it