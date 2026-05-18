Broni amianto al Golgi | indagini per la dispersione nel vano ascensore

A Broni sono in corso indagini sull'uso di amianto nel vano ascensore del complesso Golgi. Le autorità stanno verificando chi abbia gestito il cantiere senza rispettare le normative di sicurezza e come siano state diffuse le fibre di amianto durante i lavori di manutenzione. La ricerca si concentra sulla sequenza degli eventi e sulle eventuali responsabilità legate all'uso di materiali pericolosi in un ambiente pubblico. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata o identificata.

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? Domande chiave Chi ha gestito il cantiere dell'ascensore senza rispettare le norme?. Come sono state disperse le fibre di amianto durante i lavori?. Perché lo Sportello Amianto Nazionale ha chiesto il sequestro della scuola?. Quali responsabilità penali dovranno affrontare i responsabili della manutenzione?.? In Breve Denuncia presentata dallo Sportello Amianto Nazionale il 3 aprile 2026. Avvocato Barbara Cuneo richiede sequestro preventivo per proteggere studenti e docenti. Indagini della Procura di Pavia verificheranno responsabilità durante lavori al vano ascensore. Il caso impone nuovi protocolli di sicurezza per i cantieri in provincia di Pavia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Broni, amianto al Golgi: indagini per la dispersione nel vano ascensore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Allarme amianto liceo Broni: scuola, Ats e tecnico Provincia incontrano i genitori e studenti Sullo stesso argomento Broni, c’è l’amianto nell’ascensore del liceo Golgi: scuola chiusa fino a dopo pasquaBroni (Pavia), 30 marzo 2026 – Chiuso fino a dopo Pasqua il liceo Golgi di Broni dove, durante i lavori per l’ampliamento della cabina... Amianto all’Istituto Golgi di Broni, la Procura apre un fascicoloPavia, 18 maggio 2026 - - La Procura di Pavia ha aperto un fascicolo dopo la denuncia dello Sportello Amian to Naz ionale, depositata il 3 aprile... Amianto nel liceo Golgi a Broni, la Procura apre un’inchiesta: da quasi due mesi 500 studenti in Dad milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Polveri con l’amianto al Liceo Golgi di Broni: la Procura di Pavia apre il fascicolo di indagine penaleLo Sportello Amianto Nazionale, Ente Nazionale di Tutela Ambientale ha richiesto nelle scorse ore il sequestro preventivo dei locali dell'istituto scolastico Li ... settenews.it Amianto all’Istituto Golgi di Broni, la Procura apre un fascicoloDopo la denuncia dello Sportello Amianto Nazionale che ha chiesto anche il sequestro preventivo della struttura per la tutela della salute pubblica ... ilgiorno.it