Brianza | impennata della mortalità e nuovi modelli di decesso

Negli ultimi mesi, nella zona della Brianza si è registrato un aumento dei decessi rispetto agli anni precedenti, portando a un’impennata dei tassi di mortalità. Le statistiche mostrano che le cause principali sono cambiate rispetto alle generazioni passate, con un incremento di malattie croniche e problemi legati all’età avanzata. Questa tendenza solleva domande sulla differenza rispetto alla media regionale e sulle possibili cause di questa variazione, senza ancora risposte definitive da parte degli enti sanitari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui