Brianza | impennata della mortalità e nuovi modelli di decesso

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi, nella zona della Brianza si è registrato un aumento dei decessi rispetto agli anni precedenti, portando a un’impennata dei tassi di mortalità. Le statistiche mostrano che le cause principali sono cambiate rispetto alle generazioni passate, con un incremento di malattie croniche e problemi legati all’età avanzata. Questa tendenza solleva domande sulla differenza rispetto alla media regionale e sulle possibili cause di questa variazione, senza ancora risposte definitive da parte degli enti sanitari.

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? Domande chiave Perché i tassi di mortalità in Brianza superano la media regionale?. Come sono cambiate le cause di morte rispetto alle vecchie generazioni?. Quali nuovi fattori di rischio stanno colpendo i comuni della provincia?. Come dovranno adattarsi i servizi sanitari locali a questa nuova realtà?.? In Breve Indagine di Michelangelo Bonessa evidenzia tassi di mortalità superiori alla media locale.. Urbanizzazione e invecchiamento demografico modificano le cause di decesso tra Monza e Brianza.. Nuove fragilità sociali richiedono riconsiderazione dei modelli assistenziali per i comuni della zona.. Servizi sanitari devono integrare dati epidemiologici per rispondere alle necessità delle periferie urbane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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