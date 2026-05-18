Brandine per dormire nel sottopassaggio la denuncia di un cittadino

Un cittadino ha segnalato la presenza di brandine per dormire nel sottopassaggio pedonale situato tra via Torrione e via Lucio Petrone a Salerno. Oltre ai rifiuti abbandonati, sono state notate anche queste strutture utilizzate come posti letto temporanei. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità, che potrebbero intervenire per gestire l’area. La presenza di questi elementi crea un’immagine di degrado e di disagio per chi transita nel sottopassaggio.

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