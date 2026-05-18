Brandine per dormire nel sottopassaggio la denuncia di un cittadino

Da salernotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cittadino ha segnalato la presenza di brandine per dormire nel sottopassaggio pedonale situato tra via Torrione e via Lucio Petrone a Salerno. Oltre ai rifiuti abbandonati, sono state notate anche queste strutture utilizzate come posti letto temporanei. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità, che potrebbero intervenire per gestire l’area. La presenza di questi elementi crea un’immagine di degrado e di disagio per chi transita nel sottopassaggio.

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Nel sottopassaggio pedonale tra via Torrione e via Lucio Petrone a Salerno, oltre ai rifiuti, ora sono spuntate anche le brandine per dormire. La segnalazione arriva in redazione da un nostro lettore. “Sarebbe opportuno che ci fossero più controlli sopratutto di notte. E che tutto il sottopasso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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