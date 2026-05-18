Brandart vola a 250 milioni | il lusso punta sulla tecnologia pugliese

Un gruppo del settore del lusso ha annunciato di aver raggiunto un valore di 250 milioni di euro, con l’obiettivo di espandere il proprio sviluppo attraverso innovazioni tecnologiche. La strategia si basa sull’integrazione di soluzioni provenienti dalla tecnologia pugliese, che ha contribuito all’incremento del fatturato. Di recente è stata annunciata anche l’acquisizione di una realtà salentina specializzata nel settore, senza specificare i dettagli tecnici di questa operazione. La crescita del gruppo si concentra quindi sull’utilizzo di nuove tecnologie e acquisizioni locali.

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? Punti chiave Come farà la tecnologia pugliese a raddoppiare il fatturato del gruppo?. Quali segreti tecnologici nasconde l'acquisizione della realtà salentina Terotecna?. Chi sono i grandi brand che hanno già scelto queste installazioni?. Come cambierà la filiera del lusso con il modello one-stop shop?.? In Breve Ricavi saliti a 250 milioni nel 2025 dopo i 230 milioni del 2024.. Tikehau Capital ha acquisito il 25% del capitale nel 2023.. Acquisizione di Terotecna a Galatina con 100 nuovi dipendenti nel Salento.. Progetti tecnologici realizzati per Dior, Fendi, Loro Piana e Harrods..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brandart vola a 250 milioni: il lusso punta sulla tecnologia pugliese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il packaging del lusso: . Brandart cresce accanto ai bigAIUTARE i brand dell’alto di gamma a costruire esperienze coerenti e distintive nei mercati internazionali, è questo, da sempre, l’obiettivo di... Imola, Panieri punta al secondo mandato: 250 milioni investiti? Cosa scoprirai Come influenzeranno i 120 milioni del Pnrr il futuro di Imola? Quando inizieranno finalmente i lavori per il nuovo ponte alla Tosa?...