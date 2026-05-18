Bradisismo | sequenza sismica nella notte

Nella notte si è verificata una sequenza sismica nei pressi della Solfatara, iniziata intorno all’una con un terremoto di magnitudo stimata a circa 2.3. La sequenza si è protratta per alcuni minuti, coinvolgendo più scosse di intensità minore. Al momento, fonti ufficiali segnalano che la sequenza sembra aver terminato, senza ulteriori eventi registrati nelle ultime ore. Non sono stati segnalati danni o persone coinvolte.

La sequenza partita alla Solfatara intorno all’una di stanotte di magnitudo 2.3±0.3 sembra essersi esaurita. È stata accompagnata anche da un evento localizzato nell’area del Cimitero, di Md 1.3±0.3, probabilmente favorito dal rilascio energetico della scossa più intensa della sequenza. Eventi per così dire attesi, dato che questo mese di maggio, fin dal suo inizio, sta mostrando oscillazioni della deformazione più improntate alla spinta che alla quiescenza. Naturalmente questo non significa che la situazione debba necessariamente proseguire con questa dinamica e, almeno fino a questo momento, l’energia liberata complessiva resta piuttosto modesta. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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TERRORE A POZZUOLI: LE IMMAGINI DELLA NOTTE PIÙ LUNGA

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