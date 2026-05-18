Braccianti in schiavitù | retata anti caporalato anche a Lecco 12 arresti L’indagine parte da Potenza

Un'operazione dei carabinieri ha portato all'arresto di dodici persone tra Potenza e Lecco, nell'ambito di un'indagine sul caporalato. Le accuse riguardano il coinvolgimento in attività di sfruttamento e riduzione in schiavitù di lavoratori agricoli. L'indagine, avviata nel capoluogo lucano, ha portato all'identificazione di un sistema che avrebbe gestito il reclutamento e il trattamento dei braccianti nelle aziende agricole delle due regioni. L'azione ha coinvolto numerosi controlli e perquisizioni sul territorio.

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Lecco, 18 maggio 2026 – Retata anti- capolarato agricolo da Potenza fino a Lecco. Dodici persone sono state arrestate dai carabinieri perché avrebbero ridotto in schiavitù molti braccianti agricoli. A coordinate le indagini sono stati i magistrati dell'antimafia della Dda di Potenza, capoluogo della Basilicata. Gli investigatori e gli inquirenti avrebbero smantellato “una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei cosiddetti ''Decreti Flussi'', riducendo in condizione di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli” appunto”. L'operazione è stata condotta dai carabinieri dei reparti operativi del Comando provinciale di Potenza e del Comando per la Tutela del lavoro di Roma e ha coinvolto le province di di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Braccianti in schiavitù”: retata anti caporalato anche a Lecco, 12 arresti. L’indagine parte da Potenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BLITZ ANTICAPORALATO: 12 ARRESTI Sullo stesso argomento Caporalato, braccianti ridotti in schiavitù: 12 arresti da Potenza a LeccoDall'alba operazione dei Carabinieri dei Reparti operativi del comando provinciale di Potenza e del Comando carabinieri per la Tutela del lavoro di... Braccianti ridotti in 'schiavitù moderna': 12 le persone arrestate. Indagine della Dda di PotenzaDodici persone sono state arrestate dai Carabinieri nell'ambito di un'indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Potenza,... Braccianti in schiavitù: retata anti caporalato anche a Lecco, 12 arresti. L’indagine parte da PotenzaI carabinieri coordinati dai magistrati dell'antimafia della Dda del capoluogo della Basilicata hanno eseguito un'ordinanza per associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone ... ilgiorno.it Sfruttamento lavoro, braccianti ridotti in schiavitù: 12 arresti, blitz anche nel SalernitanoStampaÈ scattata all’alba un’operazione dei carabinieri dei reparti operativi del Comando provinciale di Potenza e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro di Roma nelle province di Potenza, M ... salernonotizie.it