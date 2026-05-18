Karina Klimash ha conquistato la medaglia d’oro ai campionati regionali di boxe, affrontando e superando due avversarie in semifinale e finale. La giovane atleta ha mostrato abilità e determinazione durante entrambe le gare, riuscendo a prevalere sui propri avversari. Il maestro Luigi Cava ha seguito il suo percorso, fornendo supporto e preparazione tecnica. Klimash ora punta alla partecipazione alle competizioni pugliesi, con l’obiettivo di qualificarsi a eventi nazionali.

? Punti chiave Come ha superato le due avversarie tecniche in semifinale e finale?. Quale ruolo ha avuto il maestro Luigi Cava nel successo?. Perché questa vittoria è fondamentale per il percorso verso la Puglia?. Cosa deve cambiare l'atleta dopo l'esperienza negativa in Friuli?.? In Breve Allenatore Luigi Cava guida l'atleta dell'Accademia Pugilistica 1923 di San Benedetto del Tronto.. Vittoria ottenuta domenica 17 maggio presso il Circolo Tennis Montanari di Porto d'Ascoli.. L'edizione 2025 delle finali nazionali ha coinvolto circa 4.600 tra atleti e tecnici.. L'atleta punta al titolo nazionale dopo i quarti di finale disputati in Friuli Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boxe, Karina Klimash trionfa: l’oro regionale punta alla Puglia

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