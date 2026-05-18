Bowie un tributo unico | il documentario arriva in 100 sale italiane

Un nuovo documentario dedicato a Bowie sarà distribuito in 100 sale italiane, offrendo agli spettatori un'occasione di conoscere aspetti inediti della sua vita e carriera. Il filmato include filmati d'archivio che mostrano il lato più umano dell'artista e presenta testimonianze di collaboratori storici che hanno lavorato con lui durante l'ultima fase creativa. La pellicola si propone di offrire un ritratto completo, evidenziando momenti poco conosciuti e aspetti intimi della sua esperienza artistica.

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