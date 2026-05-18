Bowie un tributo unico | il documentario arriva in 100 sale italiane
Un nuovo documentario dedicato a Bowie sarà distribuito in 100 sale italiane, offrendo agli spettatori un'occasione di conoscere aspetti inediti della sua vita e carriera. Il filmato include filmati d'archivio che mostrano il lato più umano dell'artista e presenta testimonianze di collaboratori storici che hanno lavorato con lui durante l'ultima fase creativa. La pellicola si propone di offrire un ritratto completo, evidenziando momenti poco conosciuti e aspetti intimi della sua esperienza artistica.
?? Punti chiave Quali inediti filmati d'archivio mostreranno il lato umano di Bowie? Chi sono i collaboratori storici che testimoniano l'ultima fase creativa? Come ha trasformato l'artista la sua vulnerabilità in pura arte? Perché il documentario evita la classica biografia agiografica di Bowie??? In Breve Maratona cinematografica dal 25 al 27 maggio 2026 in 100 sale italiane. Regia di Jonathan Stiasny con coproduzione di Channel 4 e Arte. Testimonianze di Tony Visconti, Mike Garso . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Bing Crosby & David Bowie's Iconic Duet Revisited!
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