Bournemouth-Manchester City martedì 19 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Puntiamo sui gol delle Cherries

Martedì 19 maggio 2026 alle ore 20:30 si affrontano Bournemouth e Manchester City in una sfida di campionato. Il Bournemouth sta vivendo una stagione eccezionale, considerata la più brillante nella sua storia, e si avvicina alla qualificazione alle competizioni europee. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e tra le quote e i pronostici si fa notare una scommessa sui gol delle Cherries, la squadra di casa. La partita si preannuncia come un momento importante per entrambe le formazioni.

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