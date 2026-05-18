Bournemouth-Manchester City martedì 19 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Puntiamo sui gol delle Cherries

Da infobetting.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 19 maggio 2026 alle ore 20:30 si affrontano Bournemouth e Manchester City in una sfida di campionato. Il Bournemouth sta vivendo una stagione eccezionale, considerata la più brillante nella sua storia, e si avvicina alla qualificazione alle competizioni europee. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e tra le quote e i pronostici si fa notare una scommessa sui gol delle Cherries, la squadra di casa. La partita si preannuncia come un momento importante per entrambe le formazioni.

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Il Bournemouth sta disputando una stagione storica, la migliore di sempre, con la partecipazione alle coppe europee ormai a un passo. Il sogno Champions – dopo la vittoria dell’Aston Villa contro il Liverpool – è un po’ più complicato ma non impossibile, specie se arrivasse una vittoria contro il Manchester City che porterebbe la squadra. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Bournemouth-Manchester City (martedì 19 maggio 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Puntiamo sui gol delle Cherries
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