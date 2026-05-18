Bournemouth-Manchester City martedì 19 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Puntiamo sui gol delle Cherries
Martedì 19 maggio 2026 alle ore 20:30 si affrontano Bournemouth e Manchester City in una sfida di campionato. Il Bournemouth sta vivendo una stagione eccezionale, considerata la più brillante nella sua storia, e si avvicina alla qualificazione alle competizioni europee. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e tra le quote e i pronostici si fa notare una scommessa sui gol delle Cherries, la squadra di casa. La partita si preannuncia come un momento importante per entrambe le formazioni.
Il Bournemouth sta disputando una stagione storica, la migliore di sempre, con la partecipazione alle coppe europee ormai a un passo. Il sogno Champions – dopo la vittoria dell’Aston Villa contro il Liverpool – è un po’ più complicato ma non impossibile, specie se arrivasse una vittoria contro il Manchester City che porterebbe la squadra. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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