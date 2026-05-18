Bosa la Fondazione assume la guida di musei teatro e castello

A Bosa, una fondazione ha preso in carico la gestione di musei, teatro e castello della zona. La decisione riguarda l'organizzazione e la direzione delle strutture culturali e storiche presenti nel territorio. La fondazione assume il ruolo di coordinamento tra le diverse realtà, con l’obiettivo di gestire in modo unificato gli spazi e le attività. Restano da chiarire le modalità con cui verrà affidata la guida concreta delle strutture e come questa scelta influenzerà l’offerta turistica locale.

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? Domande chiave Chi guiderà concretamente il nuovo coordinamento tra musei, teatro e castello?. Come cambierà l'offerta turistica con la gestione diretta della Fondazione?. Quali sono i prossimi obiettivi della Fondazione dopo i Musei civici?. Perché la gestione esterna è stata sostituita da un ente locale?.? In Breve Statuto approvato dal Consiglio comunale il 3 dicembre 2024.. Gestione temporanea affidata a operatore esterno per dodici mesi.. Direzione affidata all'archeologo Pier Tonio Pinna.. Prossimo obiettivo amministrativo la gestione del Castello Malaspina.. Sabato 16 maggio 2026, i Musei civici di Bosa hanno ufficialmente cambiato gestione con il passaggio di consegne alla Fondazione Bosa, ente nato per tutelare il patrimonio storico locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bosa, la Fondazione assume la guida di musei, teatro e castello ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Musei aperti, la Parcocorsa e il castello nascosto di Raggiolo: gli eventi Bosa: 2,5 milioni per ostello, teatro e turismo fuori stagioneBosa accoglie 2,5 milioni di euro per trasformare il suo tessuto urbano e culturale. I Musei civici del Comune passano alla Fondazione Bosa: verso la gestione unitaria del patrimonio culturale, ecco chi li guideràI Musei civici del Comune passano alla Fondazione Bosa: verso la gestione unitaria del patrimonio culturale, ecco chi li guiderà - Culture - sardiniapost ... sardiniapost.it Bosa conferma l’adesione alla Fondazione Sardegna Isola del RomanicoIn una città che ha l’ambizione di continuare a svolgere un ruolo attivo e di primo piano i per la valorizzazione delle bellezze storiche, architettoniche e culturali, particolare significato assume ... unionesarda.it