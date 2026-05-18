Durante l’evento Tutto Food sono state controllate circa duecento persone e quarantuno veicoli. Sono state identificate diciotto borseggiatrici che sono state allontanate dalla zona. Inoltre, un uomo è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga, mentre sono stati effettuati controlli mirati per garantire la sicurezza dei partecipanti. Nessun altro dettaglio sulle identità coinvolte è stato reso noto.

Duecento persone e 41 veicoli controllati, 18 borseggiatrici allontanate e un arresto per spaccio di droga. Sono i risultati dei servizi organizzati quotidianamente dal Commissariato di Rho-Pero nei padiglioni di Fiera Milano Rho e nelle aree limitrofe in occasione della manifestazione fieristica Tutto Food. Come successo in occasione del Salone del Mobile e di altri eventi con elevato numero di visitatori, la Prefettura di Milano ha istituito una “zona a vigilanza rafforzata“ e la Polizia ha intensificato i servizi di prevenzione e contrasto ai reati predatori. Il provvedimento ha come obiettivo garantire la sicurezza dei numerosi visitatori nazionali e internazionali e dispone, nelle zone coinvolte del territorio rhodense, l’allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per reati contro la persona e il patrimonio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Borseggiatrici in azione a Tutto Food: prese

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