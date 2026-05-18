Borgomanero si insedia il nuovo consiglio dei ragazzi | l' eredità del gruppo uscente e i nomi dei nuovi eletti

A Borgomanero si è svolta l’insediamento del nuovo consiglio comunale dei ragazzi, con la presenza del sindaco Francesco Giustina, membro della lista Pronto Borgo e studente della seconda G. La cerimonia ha segnato l’avvio del nuovo mandato, dopo che il gruppo uscente ha concluso il proprio incarico. Sono stati ufficializzati i nomi dei nuovi rappresentanti, che prenderanno parte alle attività e alle decisioni rivolte ai giovani del territorio.

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