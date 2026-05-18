Borgomanero si insedia il nuovo consiglio dei ragazzi | l' eredità del gruppo uscente e i nomi dei nuovi eletti
A Borgomanero si è svolta l’insediamento del nuovo consiglio comunale dei ragazzi, con la presenza del sindaco Francesco Giustina, membro della lista Pronto Borgo e studente della seconda G. La cerimonia ha segnato l’avvio del nuovo mandato, dopo che il gruppo uscente ha concluso il proprio incarico. Sono stati ufficializzati i nomi dei nuovi rappresentanti, che prenderanno parte alle attività e alle decisioni rivolte ai giovani del territorio.
A Borgomanero si è insediato il nuovo consiglio comunale dei ragazzi. La nuova giunta è guidata dal sindaco Francesco Giustina, rappresentante della lista Pronto Borgo, frequentante la classe seconda G. Accanto a lui, il vicesindaco Mario Biaggi della lista Borgo in azione. Le nomine degli. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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Si è insediato il nuovo consiglio provinciale, convalida degli eletti e giuramento del presidente MennaNel corso della seduta, è stata approvata all’unanimità la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti...