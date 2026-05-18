Bompietro approvato il rendiconto 2025 | conti in ordine e pagamenti rapidi

Il Consiglio comunale di Bompietro si è riunito il 30 aprile e ha approvato all’unanimità il rendiconto 2025, rispettando le scadenze di legge. I conti del Comune risultano in ordine e i pagamenti sono stati eseguiti in modo tempestivo. La seduta si è conclusa senza contestazioni e con il voto favorevole di tutti i presenti. La decisione riguarda la gestione finanziaria dell’ente e l’assegnazione delle risorse per l’anno in corso.

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