Bombe carta a scuola per Halloween la messa alla prova cancella il reato per uno studente 17enne

Da orizzontescuola.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le celebrazioni di Halloween in una scuola, un ragazzo di 17 anni è stato trovato in possesso di quattordici bombe carta, nascoste in uno zaino e in una busta tra le piante del cortile. Secondo le ricostruzioni, l’intenzione era di venderle ai compagni per quella serata. La presenza degli ordigni artigianali ha portato all’avvio di un procedimento legale, che si è concluso con una messa alla prova, cancellando il reato.

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L’intenzione, secondo quanto ricostruito, era venderli ai compagni per festeggiare Halloween. Invece quei quattordici ordigni artigianali, stipati dentro lo zaino e in una busta nascosta tra la vegetazione del cortile, rischiavano di trasformare una giornata qualsiasi in una strage. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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