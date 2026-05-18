Bolzano ferito nell’incidente ma risarcito a metà | Sapeva che il conducente era ubriaco e ha accettato il rischio
Un uomo coinvolto in un incidente stradale a Bolzano ha ricevuto un risarcimento dimezzato dopo aver presentato ricorso contro l’assicurazione. La compagnia aveva attribuito a lui parte della responsabilità, ma il Tribunale ha confermato la decisione di ridurre il danno economico. La motivazione si basa sul fatto che l’uomo era a conoscenza dello stato di ebbrezza evidente del conducente al momento dell’incidente e aveva accettato di mettersi in viaggio in tali condizioni.
L’uomo aveva fatto ricorso contro l’assicurazione che gli aveva addebitato un concorso di colpa per le sue ferite nello schianto ma il Tribunale di Bolzano ha confermato il dimezzamento del risarcimento ritenendo che era consapevole del rischio visto lo stato di ebbrezza palese del conducente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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? L'incidente si è verificato poco dopo le 14: il ferito è stato trasportato all'ospedale di Bolzano. #TG33AltoAdige --- TV33 | La tua TV in Trentino-Alto Adige Canale 19 del digitale terrestre Live e on demand sul sito TV33 Redazioni a Trento e a Bolzan - Facebook facebook
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