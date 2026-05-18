Bolzano ferito nell’incidente ma risarcito a metà | Sapeva che il conducente era ubriaco e ha accettato il rischio

Un uomo coinvolto in un incidente stradale a Bolzano ha ricevuto un risarcimento dimezzato dopo aver presentato ricorso contro l’assicurazione. La compagnia aveva attribuito a lui parte della responsabilità, ma il Tribunale ha confermato la decisione di ridurre il danno economico. La motivazione si basa sul fatto che l’uomo era a conoscenza dello stato di ebbrezza evidente del conducente al momento dell’incidente e aveva accettato di mettersi in viaggio in tali condizioni.

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