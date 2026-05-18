Bologna sabato pomeriggio l’ultima passerella della stagione
Sabato pomeriggio si terrà l’ultima partita della stagione a Bologna, con la Lega che ha stabilito che l’incontro tra la squadra locale e l’Inter si svolgerà alle 18. La partita si disputerà allo stadio Dall’Ara, che negli ultimi anni ha visto momenti di grande successo ma anche alcuni momenti di difficoltà durante questa stagione 2025-2026, caratterizzata da alti e bassi per il Bologna.
La Lega ha deciso: Bologna-Inter si giocherà sabato 23 maggio alle ore 18. Il luogo sarà inevitabilmente il Dall’Ara, teatro delle straordinarie imprese del recente triennio, ma anche inaspettato anello debole del Bologna in questa altalenante stagione 2025-2026. Ecco allora la chance finale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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