Bologna sabato pomeriggio l’ultima passerella della stagione

Sabato pomeriggio si terrà l’ultima partita della stagione a Bologna, con la Lega che ha stabilito che l’incontro tra la squadra locale e l’Inter si svolgerà alle 18. La partita si disputerà allo stadio Dall’Ara, che negli ultimi anni ha visto momenti di grande successo ma anche alcuni momenti di difficoltà durante questa stagione 2025-2026, caratterizzata da alti e bassi per il Bologna.

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