Bologna in piazza per la Flotilla scatta presidio permanente | Atto criminale supportato dai governi complici | FOTO e VIDEO
A Bologna, nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 maggio, centinaia di persone si sono radunate in piazza Maggiore - ribattezzata dai manifestanti "piazza Gaza" - per aderire allo sciopero generale nazionale indetto dall'Unione sindacale di base (Usb). La mobilitazione ha assunto un carattere di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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