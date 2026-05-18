Bologna in piazza per la Flotilla scatta presidio permanente | Atto criminale supportato dai governi complici | FOTO e VIDEO

Da bolognatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A Bologna, nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 maggio, centinaia di persone si sono radunate in piazza Maggiore - ribattezzata dai manifestanti "piazza Gaza" - per aderire allo sciopero generale nazionale indetto dall'Unione sindacale di base (Usb). La mobilitazione ha assunto un carattere di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Flotilla, anche un livornese tra gli attivisti "sequestrati". Rabbia al presidio in città: "Israele governo criminale". VIDEOCi sarebbe anche un livornese tra gli italiani fermati nella notte tra mercoledì e giovedì 30 aprile dalla Marina israeliana durante l'abbordaggio...

FOTO/VIDEO- Studenti in piazza contro la guerra: “Non saremo complici”Tempo di lettura: 2 minuti Ad Avellino gli studenti tornano a far sentire la propria voce con un corteo organizzato dal Collettivo Studentesco Irpino.

bologna in piazza perIscriviti gratis alla newsletter di Repubblica BolognaIl presidente della Repubblica e la premier in visita negli ospedali di Baggiovara e a Bologna: quattro in prognosi riservata, una donna in epricolo di vita. bologna.repubblica.it

bologna in piazza perMadonna di San Luca in piazza Maggiore. Zuppi benedice: Speriamo in un mondo in cui i cannoni sparino solo coriandoliL’abbraccio alla Sacra Effigie che fino al 17 maggio rimarrà in città. Anche il sindaco Matteo Lepore ha rilanciato l’appello del cardinale: Voglio unirmi all’appello perché in questo momento Bologna ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web