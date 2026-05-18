Bologna i container diventano arte | tour gratuiti all’Interporto

A Bologna, alcuni container presenti all’Interporto sono stati trasformati in opere d’arte create da artisti internazionali. Sono previste visite guidate gratuite che permettono di esplorare gli spazi e osservare le installazioni. Le visite si svolgono in determinati orari e sono aperte al pubblico senza bisogno di prenotazione. Le opere sono state realizzate da artisti provenienti da diversi paesi e sono state inserite in un percorso dedicato all’interno dell’area.

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? Domande chiave Chi sono gli artisti internazionali che hanno firmato le opere?. Come si accede gratuitamente alle visite guidate tra i container?. Quali temi profondi raccontano le narrazioni visive di Enrico Hemo Sironi?. Perché la logistica sta diventando un parco culturale per la città?.? In Breve Visite 23 e 24 maggio 2026 con due turni alle 10:30 e 14:30. Massimo 25 partecipanti per sessione con registrazione obbligatoria sul sito web. Curatela di Enrico HEMO Sironi con artisti come Giorgio Bartocci e Etnik. Progetto OVUNQUE curato da RAME13 con otto nuove opere di Kiki e Muz. Il 23 e il 24 maggio 2026, l’area logistica dell’Interporto di Bologna aprirà le porte al pubblico per visite guidate gratuite che trasformeranno i container in un museo a cielo aperto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna, i container diventano arte: tour gratuiti all’Interporto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il grande museo a cielo aperto all’Interporto di Bologna: tornano i tour gratuitiIn un luogo solitamente dedicato al movimento delle merci, l’arte urbana ridefinisce gli spazi e invita il pubblico a guardarli con occhi nuovi. Interporto Marche, Stronati: “Porto, aeroporto e interporto finalmente interconnessiAncona, 3 marzo 2026 - Il futuro delle grandi infrastrutture marchigiane attraversa oggi una fase di svolta decisiva, passando per una visione...