Bologna dal lunedì al venerdì | i 10 eventi imperdibili della settimana

A Bologna questa settimana si susseguono numerosi eventi tra musica, teatro e occasioni di socialità. Dal lunedì al venerdì si svolgono diverse serate dedicate a spettacoli dal vivo e rappresentazioni teatrali. Sono previste anche inaugurazioni di nuove esposizioni e l’avvio di una stagione culturale estiva che comprende rassegne e eventi che si protraggono nel tempo. Il programma di Bologna Estate 2026 offre ulteriori appuntamenti che si aggiungono alla varietà di iniziative in corso in città.

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Una settimana che prevede tante serate di musica e teatro, ma anche inaugurazioni e una stagione culturale estiva che si fa spazio con rassegne ed eventi continuativi (qui il programma di Bologna Estate 2026). Tantissime le mostre in città, questa volta ricordiamo quella a Palazzo Pallavicini. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bologna: 10 eventi imperdibili dal 4 al 10 maggio 2026Bologna, 4 maggio 2026 – Dal 4 al 10 maggio, la città si trasforma in un grande palcoscenico, capace di far convivere il lirismo d’autore di Roberto... Bologna dal lunedì al venerdì: i 10 eventi imperdibili della settimana x.com Eventi della settimana: cosa fare a Bologna dal lunedì al venerdìLa grande musica della settimana: a Bologna Vecchioni, Mario Biondi, Bambole di Pezza ed Ermal Meta. A teatro commedie musicali e prosa, in giro per la città serate e feste ... bolognatoday.it Solo Italy Trip (Milano, Lago di Como, Bologna e Firenze) Cercando gemme locali e consigli non turistici reddit I concerti da non perdere a Bologna nella settimana dall'11 al 17 maggioConsigliati questa settimana: Puma Blue e Tony Njoku al Locomotiv, Gemini Festival a Dumbo, C’mon Tigre e Danijel Zezelj alla Galleria Squadro, Clementi Nuccini a Efesto, Dj Hell al Freakout, Eufonica ... msn.com