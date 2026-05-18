A Bologna, il riconoscimento del Premio Galli è stato assegnato a Massimo Pessina, un giovane calciatore che si è distinto nel corso della stagione. La sfida tra la squadra locale e l’Inter è prevista per sabato alle 18. La partita si svolgerà allo stadio della città, con entrambe le formazioni pronte a scendere in campo. La gara rappresenta l’ultimo impegno casalingo per il Bologna nel campionato in corso.

Bologna, 18 maggio 2026 – Che Massimo Pessina fosse un giovane talento del calcio era già chiaro: i successi con la gli Azzurrini, in particolare la vittoria degli Europei U17 da protagonista nel 2024, le prestazioni di valore con la Primavera, le prime convocazioni tra i grandi e il debutto, con quattro gettoni che sono coincisi con le vittorie. Proprio dopo queste prestazioni è sotto gli occhi di tutti, al punto che il diciottenne estremo difensore rossoblù ha ricevuto il premio come Miglior Giovane Promessa in occasione della presentazione della ventiquattresima edizione del Memoriale Niccolò Galli, evento nato per ricordare il talentuoso difensore proprio di proprietà del Bologna, scomparso prematuramente nel 2001 a 18 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, a Massimo Pessina il Premio Galli. Rossoblù contro l'Inter sabato alle 18

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