La Casa Bianca ha respinto una recente proposta avanzata dall’Iran, giudicandola non adeguata e senza miglioramenti sostanziali rispetto alle richieste precedenti. In risposta, gli Stati Uniti stanno considerando l’uso di nuovi attacchi come possibile opzione. La decisione arriva dopo che l’Iran ha presentato una proposta che non ha convinto le autorità statunitensi, che continuano a valutare le prossime mosse da adottare. La situazione rimane tesa tra i due paesi, senza annunci ufficiali di ulteriori passi imminenti.

La Casa Bianca ritiene la nuova proposta dell’Iran “insufficiente”: non rappresenta un miglioramento significativo per arrivare a un accordo. E ora il rischio è quello di una ripresa della guerra. Donald Trump non è “aperto” a nessuna concessione nei confronti di Teheran. Lo ha detto lo stesso presidente in un’intervista al New York Post, aggiungendo che l’Iran sa “cosa accadrà a breve”. Secondo Axios, Trump riunirà oggi nella Situation Room la sua squadra per la sicurezza nazionale per valutare le opzioni militari. La nuova proposta consegnata dall’Iran agli Usa attraverso il Pakistan è in 14 punti e si concentra sulla fine della guerra: lo scrive l’agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Tasnim citando una fonte vicina ai negoziati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Bocciata la proposta dell’Iran, gli Usa valutano nuovi attacchi

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