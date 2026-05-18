Il settore automobilistico si trova di fronte a una battuta d’arresto per quanto riguarda la diffusione delle auto elettriche, dopo la bocciatura di alcune iniziative promosse da gruppi ambientalisti. Nel frattempo, una nota casa automobilistica ha annunciato che il prossimo 21 maggio il suo amministratore delegato presenterà un nuovo piano basato sul principio di mettere il cliente al centro della strategia. La giornata si preannuncia quindi ricca di novità e cambiamenti nel settore.

"Il cliente al centro" caratterizzerà il piano Stellantis che il ceo Antonio Filosa svelerà il 21 maggio. E Il futuro sbagliato della mobilità. Rimettere il cliente al volante del settore per evitare l'uscita di strada, è il tema dello studio Aniasa-Bain & Company che riconosce come la direzione immaginata solo pochi anni fa per il settore automotive sia stata un fallimento. Dunque, niente «nuova mobilità di massa» con il 100% di auto elettriche e vendite solo online. Si è perso tempo prezioso in illusioni e convinzioni ideologiche, sfociate in normative Ue capestro spalleggiate dalle lobby interessate, cha hanno portato il sistema alla situazione attuale: perdita di competitività e assist a una concorrenza cinese sempre più centrale nei progetti dei costruttori occidentali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bocciata la lobby green, l’auto elettrica resta al palo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

UE: bocciata la tassa sugli extra-profitti energetici. Pesa l’ombra della lobby petroliferaIl 3 aprile 2026, in un gesto di rara coordinazione, i ministri dell’Economia di Italia, Germania, Spagna, Austria e Portogallo hanno avanzato alla...

UE: bocciata la tassa agli extra-profitti delle compagnie energetiche. Il ruolo della lobby petroliferaIl 3 aprile 2026, in un gesto di rara coordinazione, i ministri dell’Economia di Italia, Germania, Spagna, Austria e Portogallo hanno avanzato alla...