Bocce Paralimpiche il Molise non porta bene alla società ‘Oltre gli Ostacoli’ | quarto posto

Durante il quarto torneo di bocce paralimpiche, la società sannita ‘Oltre gli Ostacoli’ ha concluso la competizione senza medaglie, piazzandosi al quarto posto. La squadra, composta da Antonio Friolo, De Ieso Marcello e Pasquale Melone, ha partecipato difendendo i colori giallorossi, ma non è riuscita a salire sul podio. La manifestazione ha visto la presenza di diverse squadre provenienti da varie regioni, con le gare svolte nel rispetto delle regole stabilite dal regolamento internazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempo di lettura: 2 minuti Il Molise, non porta bene, alla società sannita Oltre gli Ostacoli, anche a questo quarto Torneo, dove erano presenti a difendere i colori giallorossi, Antonio Friolo, De Ieso Marcello e Pasquale Melone, non sono riusciti ad arrivare sul podio. La classifica Finale vede l’atleta Melone alla 6° posizione, l’atleta Friolo al 8° posizione e l’atleta De Ieso alla 18° posizione. Il quinto appuntamento stagionale del circuito della ranking nazionale, si è svolto presso il Bocciodromo Comunale di Campobasso, in via Insorti d’Ungheria n. 1, con la fase eliminatoria in programma sabato 16 maggio, dalle ore 9,30 alle 19, mentre le fasi delle semifinali e finali si sono svolte domenica 17 maggio, a partire dalle ore 9,30. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bocce Paralimpiche, il Molise non porta bene alla società ‘Oltre gli Ostacoli’: quarto posto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Campionati Italiani di Boccia Paralimpica - Lecce 2025 Sullo stesso argomento Bocce Paralimpiche, Oltre gli ostacoli: buoni risultati nella trasferta in UmbriaTempo di lettura: 2 minutiNell’ultimo fine settimana in Umbria è, precisamente a Trevi (PG), si è svolto il 2° Memorial Enrico Agosti, organizzato... Oltre gli Ostacoli, le bocce Paralimpiche sannite di scena il prossimo weekend a CampobassoTempo di lettura: < 1 minutoIl Molise e la città di Campobasso, a distanza di un anno, torna protagonista con la sesta edizione del Trofeo AVIS... Bocce, a Campobasso il 6° trofeo Bocciamo l’indifferenza: gara nazionale paralimpiche SittingCAMPOBASSO - A Campobasso torna protagonista lo spettacolo delle bocce paralimpiche Sitting con la sesta edizione del Trofeo AVIS ... molisenetwork.net Bocce, nasce la prima squadra paralimpica destinata agli juniores: Unica a livello nazionale. Aperte le iscrizioniROVIGO - A Rovigo lo sport delle bocce si arricchisce di una nuova, importante sfida: la costituzione di una squadra giovanile paralimpica, la prima a livello nazionale. Un segnale concreto di come ... ilgazzettino.it